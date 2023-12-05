В прошлом году это звание получил украинский президент.

Американский журнал Time опубликовал список предварительных кандидатов на вручение звания «человека года», куда вошёл российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Примечательно, что конкурировать политики будут с вымышленным персонажем Барби и другими известными деятелями, среди которых:

Король Великобритании Карл III;

Главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман;

Певица Тейлор Свифт:

Прокуроры, обвиняющие экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа;

Участники забастовок в Голливуде;

Путину уже присуждали звание «человека года» по версии Time в 2007 году, он также неоднократно попадал в список номинантов, как и Си Цзиньпин, другие люди из вышеперечисленного списка, например Сэм Альтман.

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В прошлом году это звание получил Президент Украины Владимир Зеленский, разделивший первенство с людьми, воплощающими дух его страны. Сейчас же украинского президента считают «главным мечтателем» по версии Politico, хотя ещё год назад он возглавлял список самых влиятельных политиков мира.