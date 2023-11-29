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Nacvark
Politico назвали Зеленского «главным мечтателем», а главу его офиса влиятельным политиком
Ещё год назад издание считало украинского президента самым влиятельным политиком Европы.

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Издание Politico огласило рейтинг влиятельных политиков мира, куда неожиданно вошёл руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он занял в списке четвёртое место, опередив турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и уступив французскому президенту Эммануэлю Макрону.

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Журналисты описывают Ермака как «зелёного кардинала» команды Владимира Зеленского, который на протяжение года замещал украинского президента на встречах с зарубежными политиками. Более того, он заключал соглашения от имени лидера украинского государства, хотя конституция приписывает это к исключительной компетенции Президента Украины.

В то же время сам украинский президент стал «главным мечтателем» по версии Politico. В статье описывается напряжённость ситуации вокруг Украины и то, как воодушевляющие речи Зеленского перешли в чтение лекций западным странам. Примечательно, что «мечтателем» в списке стал Алексей Навальный, которого издание назвало главным российским оппозиционером.

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Стоит напомнить, что ещё год назад Владимир Зеленский по версии Politico считался самым влиятельным политиком в Европе.

#ермак
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