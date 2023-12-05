Все эти деньги нужны для возвращения территорий под украинский контроль.

Издание «Украинская правда» пишет, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валеий Залужный во время визита Министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина в страну озвучил помощь, которая необходима украинской армии для возвращения под свой контроль всех утраченных территорий.

Глава Пентагона был удивлён, когда Залужный попросил у него 17 миллионов артиллерийских снарядов и 350 - 400 миллиардов долларов для этих целей - сообщает украинское издание со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров в рамках визита американской делегации в Киев.

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Тогда Ллойд Остин не понял, как американские власти могут удовлетворить запрос украинцев, ведь собрать такое количество боеприпасов не выйдет даже по всему миру, а запрашиваемые средства, учитывая отказ Конгресса согласовать годовую помощь даже в 61 миллиард долларов, попросту не получить.

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Источник также упомянул то, что главнокомандующий украинской армией пожаловался своему американскому коллеге во вмешательстве украинского президента Владимира Зеленского в управление войсками. При этом Зеленский был осведомлён об этом разговоре и это явно положительно не скажется на доверии к Залужному.