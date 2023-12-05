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Издание «Украинская правда» пишет, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валеий Залужный во время визита Министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина в страну озвучил помощь, которая необходима украинской армии для возвращения под свой контроль всех утраченных территорий.
Глава Пентагона был удивлён, когда Залужный попросил у него 17 миллионов артиллерийских снарядов и 350 - 400 миллиардов долларов для этих целей - сообщает украинское издание со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров в рамках визита американской делегации в Киев.
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Тогда Ллойд Остин не понял, как американские власти могут удовлетворить запрос украинцев, ведь собрать такое количество боеприпасов не выйдет даже по всему миру, а запрашиваемые средства, учитывая отказ Конгресса согласовать годовую помощь даже в 61 миллиард долларов, попросту не получить.
Источник также упомянул то, что главнокомандующий украинской армией пожаловался своему американскому коллеге во вмешательстве украинского президента Владимира Зеленского в управление войсками. При этом Зеленский был осведомлён об этом разговоре и это явно положительно не скажется на доверии к Залужному.