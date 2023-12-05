Если Конгресс не возьмётся за согласование помощи украинцам до рождественских каникул, то украинцы останутся без американского финансирования.

Издание Bloomberg сообщает, что глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг отправила в Конгресс Соединённых Штатов Америки письмо, в котором предупредила, что к концу году у американского правительства полностью закончатся деньги на оказание помощи Украине.

Источник издания приводит отрывок из письма чиновницы, где она созналась, что у Белого дома нет волшебного горшочка с финансами для решения ситуации. Сейчас у американских властей закончились деньги для дальнейшей поддержки Украины и почти закончилось время для согласования такой помощи. Шаланда Янг добавила, что бездействие Конгресса поставит Украину на колени на поле боя, подставив под угрозу все достигнутые ей военные успехи и увеличит вероятность военных побед России.

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Bloomberg отметило, что в Белом доме хотят одобрения чрезвычайного пакета финансирования на сумму в 61 миллиардов долларов. Нюанс в том, что вскоре законодатели уйдут на каникулы, а Сенат Конгрессе будет отдыхать уже с 15 декабря.

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Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что если конгрессмены не одобрят финансирование помощи Украины, то американские власти перестанут отправлять оружие стране из-за отсутствия таковых возможностей.