Российский депутат утверждает, что все подобные действия координируются президентом.

Вчера была новость о том, что авторитетный американский журналист Сеймур Херш рассказал о проведении тайных переговоров между Россией и Украиной генералами обеих стран. С украинской стороны якобы выступает Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, а с российской - начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Источники журналиста указывали о попытках сторон найти компромиссное мирное решение, при котором Россия оставит за собой подконтрольные территории, а Украина вступит в НАТО с некоторыми ограничениями.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам обороны Юрий Швыткин отверг возможность проведение тайных переговоров, объяснив это тем, что все подобные действия координируются российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны страны Сергеем Шойгу.

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По словам российского депутата, заявления такого рода - абсурдные. При этом он подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только если движение будет встречное. Первым условием для этого он назвал отмену указа украинского президента о запрете проведения переговоров с российским руководством.