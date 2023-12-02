При этом 1,320 миллионов из них - военные.

Российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил страны до 2 209 130 человек, 1 320 000 из которых - военнослужащие. В прошлом году штатная численность составляла 2 039 758 человек и 1 150 628 из них - военные.

Учитывая увеличение числа кадров в российской армии, Министерству обороны поручено пересмотреть необходимые ассигнования из бюджета для финансирования военного дела.

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В российским оборонном ведомстве утверждают, что наращивание армии происходит поэтапно за счёт добровольного привлечения граждан к прохождению военной службы по контракту. Планов по существенному увеличению числа призывников нет, как и по проведении мобилизации.

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Такой шаг объясняется тем, что растёт число угроз для России и расширяется НАТО: североатлантический альянс увеличивает свои силы вблизи российских границ, развёртывает средства противовоздушной обороны и ударные вооружения, наращивает ядерный потенциал. Подписанный Путиным указ называют лишь адекватной реакцией на «агрессивную деятельность блока»