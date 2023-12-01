Отправить оружие могли с особой экономической зоны Расон вблизи российского границы.

Издание Reuters сообщает, что Северная Корея могла отправить в Россию корабли, нагруженными несколькими тысячами контейнеров со снарядами и ракетами. Допускается, что для реализации этого плана использовалась особая экономическая зона Расон (Rason Special Economic Zone) с экспериментальными мерами по ограничению элементов капитализма.

Журналисты издания отмечают, что специальная экономическая зона находится недалеко от российской границы и позволяет КНДР получать через неё российские продукты питания, нефть, уголь и прочее в обмен на вооружение для российской армии.

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Подозрения Reuters по поводу отправки новой партии вооружения вызвали спутниковые снимки, сделанные в конце октября, где видно несколько контейнеров, установленных на пирсах. Позже их погрузили на корабли и отправили в неуказанном направлении. По данным американской разведки, там как раз таки может находится две тысячи контейнеров с артиллерийскими снарядами и, возможно, ракетами малой дальности. Морской порт в Расоне, откуда могли выйти корабли с оружиемФиксируются также случаи, когда Расон посещали российские корабли, чего не происходило с 2018 года. Происходит активизация логистических процессоров вокруг порта в регионе, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как из порта, так и по железнодорожной линии в Россию.

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Ранее уже были прецеденты, когда Россия получала от своего северокорейского союзника артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.