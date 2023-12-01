Украинских властей не интересуют подобные компромиссы.

Министр иностранных дел Украины, выступая на саммите Совета НАТО - Украина в Брюсселе, заявил, что украинские власти не пойдут на территориальные уступки ради членства в НАТО. Он утверждает, что Киев придерживается своей прежней цели - выйти на границы 1991 года, восстановив территориальную целостность.

По словам украинского министра, страна продолжит бороться и не собирается отступать. Он порекомендовал своим коллегам с Запада не давать советов вроде «сдаться» или «пойти на уступки перед Россией» и выразил разочарованность в снижении темпов военных поставок со стороны союзников.

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Всё это он сказал после того, как североатлантический альянс озвучил свою позицию по поводу принятия Украины в НАТО «по частям», опровергнув возможность такого исхода.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Крым «ментально» легче вернуть, чем Донбасс. Связано это с тем, что регионы Донецкой и Луганской области, в отличие от полуострова, не пребывали в состоянии боевых действий в течение десяти лет, а население не принимало участие в противостоянии украинской армии.