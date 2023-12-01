Украинский президент считает, что длительные боевые действия не поспособствуют возвращению региона под контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс возвращения территорий под украинский контроль усложнён ассимиляцией населения под российский быт. Он считает, что возвращение Донбасса будет ментально куда тяжелее, чем того же Крыма.

Объясняет украинский президент это тем, что на Донбассе люди уже 10 лет живут в другом пространстве, причём милитаризованном ещё с 2014 года. Большая часть местного населения прошла боевые действия на стороне России, а поддерживающих Украину граждан практически не осталось. В то же время в Крыму длительное время было мирное небо и боевые действия полуострова не коснулись.

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Зеленский вспомнил о том, когда лидеры союзных государств ему говорили о сложности возвращения Донбасса и невозможности обратной интеграции Крыма. Он же считает, что ситуация совсем наоборот, однако вопрос населения обязательно необходимо учитывать:

«<...> территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно...», - утверждает Владимир Зеленский.

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При этом Зеленский не учёл тот факт, что Крымский полуостров долгое время находится под российским контролем и спустя это время большую часть его населения составляют как раз таки россияне и другие национальности, присущие России.