реклама
От участия в проходящей в Скопье (Северная Македония) встрече глав министерств иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству Европе (ОБСЕ) отказалась Польша. До этого страны Прибалтики и Украина объявили об аналогичном решении.
Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил своё отсутствие на встрече тем, что там будет присутствовать российский представитель - Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что польское правительство критично относится к приглашению на встречу российского министра и по этой причине польский чиновник желает ехать на мероприятие.
реклама
Другие страны считают, что посещение Лавровым заседания является «ещё одной возможностью для пропаганды» и связано это напрямую с событиями 24 февраля 2022 года, после которых, по мнению прибалтийских дипломатов, Москва «ведёт себя деструктивно»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на сегодняшний день организация оказалась в глубоком кризисе и переживает столкновение стран-участниц, которые считают себя важнее остальных в вопросах международного права.