В Венгрии утверждают, что на этом настояли они.

Заседание Совета «НАТО - Украина» завершилось и по его итогам было составлено совместное заявление, в котором заключается, что североатлантический альянс продолжит предоставлять украинской армии срочную необходимую нелетальную помощь.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что отказ от предоставления украинцам летального оружия зафиксирован в документе по требованию Будапешта. Объясняется это тем, что при других обстоятельствах возник бы риск эскалации конфликта. Венгры также настояли на том, чтобы вопрос участия в программе сотрудничества на 2024 год считался добровольным, ведь венгерские власти не оказывают поддержку украинцам.

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Венгерский министр согласился с тем, что Украина борется за себя, свою территориальную целостность, суверенитет и это, конечно же, «героическая борьба», но боевые действия никак не затрагивают Венгрию, которая отвергает любой подход, исходящий из этого.

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Стоит понимать, что итоговое заявление по большей степени является формальностью и страны-участники НАТО на двусторонней основе по-прежнему могут отправлять украинской армии летальное оружие.