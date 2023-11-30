Взгляд на Украину сейчас исчезает из общественного мнения.

Министерство иностранных дел Германии в своём официальном аккаунте X (бывший Twitter) опубликовало заявление главы ведомства Анналены Бербок, которая в ходе первой встречи с коллегами по НАТО в рамках Совета «НАТО - Украина» в Брюсселе заявила, что падение интереса к Украине среди стран Европейского союза - фатально.

По словам немецкого министра, взгляд на Украину исчезает из общественного мнения, при этом Россия продолжает наносить более жёсткие атаки по инфраструктуре страны. По этой причине она призвала Запад помочь украинской армии обеспечить защиту зимой.

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Помимо этого Бербок считает, что будущее Украины в Европейском союзе и НАТО. Работа новообразованного совета как раз таки поможет украинцам в достижении этой цели. Ранее Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг рассказал о принятии решения лидерами НАТО пригласить Украину, но только после одобрения всех союзников и выполнения условий.

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Совет «НАТО - Украина» был образован в ходе июньского саммита североатлантического альянса, на котором украинские власти рассчитывали получить гарантии безопасности от союзников.