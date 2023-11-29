Американский бизнесмен недавно посетил Израиль и встретился с израильскими чиновниками.

Недавно была новость о том, что американский бизнесмен Илон Маск посетил Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками. После этого он выразил готовность помочь израильскому правительству дерадикализировать и демилитаризовать сектор Газа после его зачистки, хотя не так давно Маска обвиняли в антисемитизме.

После этого миллиардер получил приглашения от члена политбюро ХАМАС Усамы Хамдана посетить сектор Газа и убедится, что израильские военные тоже нанесли достаточно разрушений для палестинского народа. Однако Илон Маск не захотел ехать к палестинцам.

реклама

В своей социальной сети X (бывший Twitter) он опубликовал пост, в котором сообщил, что сейчас визит в Газу ему кажется «немного опасным», хотя он по-прежнему верит в процветание анклава в долгосрочной перспективе, которое будет выгодно всем сторонам.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

На фоне визита американского бизнесмена в Израиль, местные власти хотели добиться помощи в организации эксплуатации высокоскоростного широкополосного интернета Starlink от компании SpaceX военными подразделениями.