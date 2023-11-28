До этого миллиардера обвиняли в антисемитизме.

Основатель Tesla, SpaceX и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обвинений в антисемитизме. Миллиардер посетил приграничный с сектором Газа кибуц Кфар-Аза, подвергшийся атаке силами ХАМАС 7 октября, где ему продемонстрировали следы разрушений от палестинских сил.

В разговоре с главой израильского правительства Маск согласился с тем, что необходимо ликвидировать ХАМАС. Бизнесмен также готов помочь израильскому правительству дерадикализировать и демилитаризовать сектор Газа после его зачистки. Объяснил свою позицию он тем, что Израиль хотя бы пытается избежать человеческих жертв.

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Илон Маск планирует встречу с израильским президентом Ицхаком Герцогом, министром военного кабинета топ-политиком страны Бени Ганцем. Известно, что израильские власти заинтересованы в возможности использовать высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX. До этого момента миллиардер избегал сотрудничества с израильскими властями, но сейчас, по всей видимости, ситуация изменилась.