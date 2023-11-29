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Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян во время беседы с журналистами в здании парламента заявил, что армянские власти полностью признают территориальную целостность Азербайджана, включая регион Нагорного Карабаха.
Армянский чиновник утверждает, что для Армении больше не существует вопроса Нагорного Карабаха и главным для армянских властей на сегодняшний день является подписание мирного договора с азербайджанцами. Он также добавил, что при наличии «политической воли» подписать соответствующий документ можно всего за 15 дней.
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Ещё с весны премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах за Азербайджаном, тем самым согласившись с площадью своего соседа в 86,6 тысяч квадратных километров. При этом азербайджанские власти аналогичное заявление не делали, что косвенно может указывать на наличие претензий с их стороны к Армении.
Страны пытаются заключить мирное соглашение уже два года. Особенно это стало актуально после вторжения Азербайджана в Нагорный Карабах, в ходе чего с 1 января 2024 года регион войдёт в состав азербайджанского государства.