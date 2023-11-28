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В КНДР утверждают, что их новый разведывательный спутник сделал снимки изображений Белого дома, Пентагона и американских авианосцев, находящихся на военно-морской базе в Норфолке. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК)
Согласно сообщениям ЦТАК, спутник Северной Кореи зафиксировал изображения пяти авианосцев, включая четыре американских и один британский. Кроме того, были получены снимки авиабазы «Андерсен» на острове Гуам, аэродрома в штате Вирджиния и судоверфи Newport News. Агентство также отметило, что спутник сделал фотографии Рима 25 ноября, опережая график на один-два дня.
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Напомним, что 22 ноября КНДР объявила об успешном выводе на орбиту военного разведывательного спутника «Маллигён-1» с использованием ракеты-носителя «Чхоллима-1». В стране также заявили о планах запустить еще несколько спутников в ближайшее время. Это заявление вызвало реакцию со стороны различных стран: министерство обороны Южной Кореи подтвердило выход спутника на орбиту, в то время как министр обороны Японии Минору Кихара отметил наличие объекта на орбите, который, возможно, является спутником Северной Кореи.
Пхеньян сообщил, что основное использование спутника начнется с 1 декабря, подтверждая его предполагаемую миссию.