Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В НАТО признали провал украинского контрнаступление и призвали не недооценивать Россию
Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран североатлантического альянса, которое пройдёт 28 - 29 ноября в Брюсселе, признал провал украинского контрнаступления и призвал не недооценивать Россию.

По словам главы североатлантического альянса, можно увидеть ситуацию, когда Украина даже с значительной помощью от стран-участников НАТО в течение года пыталась сдвинуть линию боевого соприкосновения, но так и не смогла это сделать. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию - добавил он.

реклама

Столтенберг утверждает, что российский промышленный комплекс переведён в военный режим и получил значительное число боеприпасов от Северной Кореи. Он отмечает что этот факт помешал украинской армии добиться территориальных успехов, на которые рассчитывали в НАТО.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ранее Йенс Столтенберг рассказал о том, как в НАТО стараются балансировать между двумя основными задачами альянса - помощью Украине и недопущением прямой конфронтации стран-участников блока с Россией.

#столтенберг
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Столтенберг: НАТО не видят военной угрозы со стороны России на Балканах, но остаются начеку
НАТО проводит пересмотр своего военного присутствия на Балканах после предупреждения Зеленского
Столтенберг рассказал, как НАТО балансируют между помощью Украине и прямого конфликта с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
35
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
8
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
10
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
+
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Sony PlayStation может обанкротиться
10
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
+
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
+
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
2
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
3
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
4
Некоторые фанаты GTA не уверены, что в предстоящем трейлере Rockstar Games покажут GTA 6
1

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
170
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
17
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Демографическая яма в России и как с ней бороться
111
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
30
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1

Сейчас обсуждают

hdd
06:46
С разморозкой!
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Робин Гудеичь
06:44
Там эти 200 уже давно умножаются на 4, а то и на 5.
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
Робин Гудеичь
06:41
сейчас бы верить в маркетинговые нанометры
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
Олег Третьяков
06:40
А для спец.софта мне на...ер не нужон твой эйэмди. В игрушки играй себе на чем хош
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
unhurtable
06:34
Он уже давно очень даже как: реальная ценность упала в разы в сравнении скажем с 70ыми, держится на плаву только по причине использования как основной валюты для взаиморасчетов между странами, что пот...
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
unhurtable
06:30
Основная причина "задумывания" лежит в вопросе "где на это денег взять"... Ну и повод в РФ задуматься о том нужны ли нам узбекские гастеры...
Узбекистан задумался о приобретении 24 французских истребителей-бомбардировщиков Rafale
armadaovs
06:27
не, на самом деле игра по сравнению с первыми двумя годами своего рождения всё таки выросла в плане графики. но не так чтобы принципиально конечно.
Видеоролик StarEngine продемонстрировал потрясающие визуальные эффекты в игре Open Galaxy
armadaovs
06:26
потрясающих визуальных эффектов за весь ролик так и не увидел. наверное потому что стар движок уже морально устарел на фоне передового ue5 с его люменами и нанитами. сила движка криса робертса в умени...
Видеоролик StarEngine продемонстрировал потрясающие визуальные эффекты в игре Open Galaxy
armadaovs
06:24
нато "балансирует" поскольку поскольку россия не реализует свои угрозы в ответ на переход красных линий. нет никакого баланса.
Столтенберг рассказал, как НАТО балансируют между помощью Украине и прямого конфликта с Россией
armadaovs
06:21
какова страна - таковы и кандидаты.
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем