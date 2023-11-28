Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров иностранных дел стран североатлантического альянса, которое пройдёт 28 - 29 ноября в Брюсселе, признал провал украинского контрнаступления и призвал не недооценивать Россию.

По словам главы североатлантического альянса, можно увидеть ситуацию, когда Украина даже с значительной помощью от стран-участников НАТО в течение года пыталась сдвинуть линию боевого соприкосновения, но так и не смогла это сделать. Это лишь подтверждает факт, что нельзя недооценивать Россию - добавил он.

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Столтенберг утверждает, что российский промышленный комплекс переведён в военный режим и получил значительное число боеприпасов от Северной Кореи. Он отмечает что этот факт помешал украинской армии добиться территориальных успехов, на которые рассчитывали в НАТО.

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Ранее Йенс Столтенберг рассказал о том, как в НАТО стараются балансировать между двумя основными задачами альянса - помощью Украине и недопущением прямой конфронтации стран-участников блока с Россией.