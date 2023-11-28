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Nacvark
В ВСУ готовятся, что боевые действия выйдут за пределы востока и юга
Такой исход возможен, если помощь от Запада ослабнет.

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Командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию ABC News рассказал, что командование готовится к возможному выходу боевых действий за пределы востока и юга. Такое возможно в случае, если помощь от Запада продолжит идти на сокращение, а Россия и дальше будет выпускать оружие.

Украинский генерал отмечает, что у украинской армии есть преимущество в технологическом плане. По его словам, Россия получает свои боеприпасы от Ирана и Северной Кореи, а Украина от Запада. При этом сокращение помощи такого рода нанесёт серьёзный удар по боеспособности страны.

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Наев наводит пример, что старой советской технике для поражения цели необходимо потратить сто снарядов, когда западной в десять раз меньше.

«Поэтому технологии всегда имеют преимущество, и я еще раз подчёркиваю: эта помощь для нас очень-очень важна», - утверждает украинский генерал.

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Возвращаясь к теме расширения зоны боевых действий, Сергей Наев отмечает, что к такому исходу в Вооружённых сил Украины готовятся: «строим оборону, минируем и тренируем наши силы»

#украина #наев
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