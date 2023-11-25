Экс-замминистра обороны Украины подтвердила, что украинская армия перешла к обороне.

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинская армия перешла к обороне, причём по всей линии боевого соприкосновения. О наступательных операциях речи не идёт из-за имеющихся проблем с оружием.

Бывшая чиновница отметила, что впереди долгий путь и на нём будут неприятные вещи. Она также согласилась с тем, что у российской армии чисто физически больше людей, а у Вооружённых сил Украины как меньше личного состава, так и оружия. При этом Маляр не понимает, почему тема мобилизации звучит так страшно для украинской общественности, ведь боевые действия сами по себе страшные и во время них всегда мобилизуют население.

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Анна Маляр сообщает о том, что в Силах обороны Украины есть неопытные подразделения, которые попросту боятся отправлять в бой, так как они могут не справится с выполнением боевых задач.

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Бывшего заместителя министра обороны страны смущает и тот факт, что из конфликта украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией делают сенсацию. Она назвала несостыковку их мнений обычными рабочими моментами: «Это нормальные рабочие процессы, это, наконец, не детский сад, где все должны хороводом танцевать за воспитательницей»