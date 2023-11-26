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После того как Черноморская зерновая инициатива перестала действовать и от её продления в России отказались, в Украине начали рассматривать введение безопасных маршрутов для гражданских перевозок через Чёрное море, при этом безопасность выходящих с украинских портов судов никто не гарантировал. Уже были случаи, когда гражданские судна подвергались атаке.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Международного саммита Grain from Ukraine в Киеве заявил, что Украина договорилась с западными партнёрами о сопровождении судов в море для гарантирования их безопасности в процессе перевозки зерна. Он также добавил, что присутствуют договорённости о получении кораблей и это всё вопрос ближайшего будущего.
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Помимо этого Одесская область будет защищена дополнительными средствами противовоздушной обороны, которые обещали на Западе. Речь идёт о «очень конкретных комплексах» по «очень конкретному запросу», направленному союзникам, причём уже согласованному. Зеленский утверждает, что регион будет защищён очень мощной противовоздушной обороной
«Нам важны не только суда, но и люди, которые там живут», - подчёркивает украинский президент.
Владимир Зеленский назвал появление «зернового коридора» без участия России одним из крупных достижений за текущий год.