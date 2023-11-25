Бывший украинский чиновник объяснил, почему не верит в победу своей страны

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который после своего ухода начал массово критиковать украинскую власть, требуя проведение выборов, а также окончательно переставший верить в украинскую победу, выступил с новым заявлением в интервью российскому журналисту Евгению Киселёву. Соответствующее видео с интервью опубликовано на YouTube.

Арестович считает, что украинская армия проигрывает в численности российской армии и исправить ситуацию мобилизацией не выйдет, так как мобилизационного ресурса попросту нет. Имеется также дефицит вооружения, которое не поставляется союзниками в достаточном объёме и даже если его поставят, на обучение военных нужно будет 6 - 9 месяцев.

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Украинский политик не видит спасения даже в американских дальнобойных ракетах ATACMS и истребителях F-16, которыми хоть и можно нанести существенный ущерб россиянам, но пройти через фортификации с чередой минных полей будет крайне тяжело.

Алексей Арестович убеждён, что Соединённые Штаты Америки не хотят дать Украине победить в этом конфликте, чтобы не допустить дальнейшее сближение России с Китаем. В то же время Европейский союз попросту не может дать украинцам то, что они просят, попросту не имея в своих арсенал достаточно оружия.





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