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Nacvark
В Нидерландах победила партия Герта Вилдерса, противника ислама и помощи Украине
Партия планирует провести референдум по выходу страны из Евросоюза, провести деисламизацию Нидерландов и прекратить помощь Украине.

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На парламентских выборах в Нидерландах победила Партия свободы Герта Вилдерса, которая может рассчитывать на 35 мест в парламенте (сейчас имеет 18) и имеет все шансы сформировать правящую коалицию. Нюанс в том, что политическая партия имеет достаточно правые взгляды на политику.

Партия свободы выступает за то, чтобы провести деисламизацию Нидерландов (запретить мечети, перестать принимать арабов, прекратить выпуск правительственной информации на арабском), остановить военную помощь Украине, а также провести референдум по выходу из Европейского союза. Сторонники партии убеждены, что голландцы должны оставаться приоритетом для строаны. Также победившая на выборах партия не желает отправлять деньги куда-либо, будь это Брюссель, Италия или Африка, распределяя средства только на нужды голландского населения. Известные лозунги партии: «Если вам это не нравится, то уезжайте» и «Руки прочь от наших традиций»

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Сам Герт Вилдерс известен как «голландский Трамп» из-за его правых взглядов, а также крашеных волос, напоминающих причёску экс-президента Соединённых Штатов Америки.

На текущий момент момент это третья европейская страна, имеющая категорично настроенных к военной помощи Украине политиков. Среди них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и теперь, скорее всего, ещё и Нидерланды.

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Примечательным является то, что голландцы брали на себя обязательства поставить F-16, но партия Герта Вилдерса вряд ли даст это сделать. Хотя есть и обратная сторона, ведь тогда американцы будут медлить с поставками стране современных F-35, которыми хотели заменить устаревшие истребители.

#нидерланды #герт вилдерс
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