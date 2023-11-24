Страна обвинила. своего соседа в провокациях, которые вынудили на этот шаг.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщает, что Министерство обороны КНДР расторгло соглашение с Южной Кореей о снижении напряжённости, подписанное 19 сентября 2018 года. Северокорейские власти планируют разместить в приграничных районах современное вооружение и мощные войска.

В заявлении министерства объясняется, что Южная Корея совершала «преднамеренные провокационные манёвры», сделавшие ситуацию неконтролируемой и тем самым вынудили пойти на этот шаг.

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Стоит отметить, что Южная Корея ранее тоже частично приостановила выполнение соглашений после того, как власти КНДР отчитались об успешном запуск разведывательного спутника «Маллиген-1». Северокорейские власти не согласились с опасениями своего соседа, назвав пуск законным правом на самооборону в условиях, когда южнокорейское государство проводит опасные военные манёвры.

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В Северной Корее не перестают утверждать, что на них ополчились враждебные государства, готовящие вторжение в страну. Так, например, недавно ЦТАК сообщало об угрозе со стороны Японии, наращивающей своё вооружение.