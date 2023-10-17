До этого Южная Корея обвинила КНДР в подготовке вторжения в южную часть Корейского полуострова.

Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК) опубликовало заявление, в котором связало с подготовкой к вторжению наращивание японскими властями военных расходов и активное участие в военных учениях с Соединёнными Штатами Америки и Южной Кореи.

В заявлении говорится, что военных расходы Японии ежегодно бьют рекорды, происходит вооружение наступательными сверхсовременными военными оснащениями, в том числе авианосцем и новейшими истребителями-невидимками, а также завершение военной оперативной подготовки в сферах космоса, киберпространства, электромагнитных волн. Всё это северокорейские власти связывают с подготовкой Японии к ведению агрессивной войны против Северной Кореи.

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В КНДР считают, что договорённости Японии с Соединёнными Штатами Америки и Южной Кореей о ежегодных военных учениях является законным предлогом для отработки повторного вторжения японской армии на Корейский полуостров.

Как сообщает ЦТАК, северокорейская армия несёт важнейшую миссию по защите мира и стабильности на Корейском полуострове и зорко следит за действиями «заклятого врага» в лице Японии, которая стремится захватить корейские территории

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Примечательно, что ранее по информации южнокорейского издания Yonhap News Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи доложил комитету национальной обороны Национального собрания о готовящемся вторжении в страну со стороны Северной Корее.