Однако по этому вопросу в Кремле ещё не выработана позиция.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в рамках конференции «Державинские чтения» заявил, что стоило бы продолжить неспешную работу над конституцией страны, прописав в ней понятие государственной идеологии. Конференция, в которой принял участие Бастрыкин, проводится в честь приближающегося юбилейного 30-летия российской конституции.

По мнению российского правоохранителя, идти по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в конституции - невозможно, поэтому соответствующие изменения необходимо ввести. Бастрыкин добавил, что не выйдет просто так отмахнуться от государственной идеологии в основном законе.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова чиновника, сообщил, что всё предложенное выше - мнение авторитетного человека. Однако он уточнил, что в Кремле по этой точке зрения конкретная позиция пока не выработана.

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Примечание: Под государственной идеологией стоит понимать идеалы и принципы, по которым функционирует государство, его законы и общественно-политический строй.