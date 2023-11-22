Американский министр объяснил, что играет роль не переданное оружие, а как его взаимосвязанно используют.

Недавно состоялся визит руководителя Офиса президента Украины в Соединённые Штаты Америки с украинской делегацией, который по большей степени не принёс результатов. Однако после этого Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин всё же посетил Киев, встретившись с украинским руководством или как он его назвал - украинскими лидерами. На фоне этого был оглашён новый пакет военной помощи общей стоимостью всего 100 миллионов долларов.

Издание The Washington Post пишет, что на пресс-конференции американский министр рассказал о реалиях российско-украинского конфликта. По его мнению, украинцев впереди ждёт тяжёлая, изматывающая борьба и нет никакого оружия, которое могло бы стать для Вооружённых сил Украины «волшебной палочкой»

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«Всё зависит от предоставляемых военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением. Идёт речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня M142 HIMARS и другом. Всё зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для достижения нужного эффекта на поле боя», - считает Ллойд Остин.

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Своими словами глава американского оборонного ведомства чётко дал понять, что переданное оружие не может представлять собой готовое решение для победы, а лишь предоставляет возможности для планирования успешных операции при грамотном сочетании.