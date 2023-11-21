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Nacvark
США поставят Украине оружия ещё на $100 млн: будет отправлена всего 1 установка M142 HIMARS
Средства на финансирование украинской армии заканчиваются и пакеты помощи становятся всё скромнее

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Пока в Конгрессе Соединённых Штатов Америки не нашли соглашения по поводу ассигнования финансирования Украины на протяжение следующего финансового года, Пентагон стал сокращать объём поставляемого украинской армии вооружения. Если месяц назад поставка оружия на 300 млн долларов казалось чем-то небывало малым, учитывая ранние пакеты по 1 млрд долларов, то сейчас американские объявили о пакете военной помощи всего на 100 млн долларов.

На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщается, что украинская армия получит боеприпасы к M142 HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, более трёх миллионов патронов для стрелкового оружия и комплекты зимнего снаряжения. Из техники украинцам отправят всего 1 единицу реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

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Ещё полгода назад Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин отчитывался, что за год боевых действий украинские военные получили 38 вышеуказанных установок. Очевидно, что установки повреждаются и уничтожаются, как любая другая техника, а поставка дополнительной установки никак не компенсирует потери.

#украина #сша
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