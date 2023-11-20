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Аналитический центр Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) сообщает, что России хватило бы всего шести лет заморозки боевых действия на украинских территориях, чтобы за это время подготовить свою армию к прямому конфликту с НАТО.
Немецкие аналитики, опираясь на свои источники в спец. службах, говорят, что даже после почти двух лет активных боевых действий на украинской земле, российская армия имеет военный потенциал выше, чем это представляется сейчас. Однако отмечаются потери людей, техники, в частности особый урон нанесён сухопутным силам.
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По этой причине эксперты дают странам-участникам североатлантического альянса 5 - 9 лет для усиления своего военного потенциала, способного сдерживать Россию от прямой конфронтации с Западом. Аналитики считают, что ближайшей целью российской армии могут стать страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и новый конфликт возможен будет только тогда, когда российские власти почувствуют готовность своей армии.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что следующий конфликт в мире может произойти на Балканском полуострове.