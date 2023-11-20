По этой причине аналитики из Германии считают необходимым странам-участникам североатлантического альянса наращивать свой военный потенциал.

Аналитический центр Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) сообщает, что России хватило бы всего шести лет заморозки боевых действия на украинских территориях, чтобы за это время подготовить свою армию к прямому конфликту с НАТО.

Немецкие аналитики, опираясь на свои источники в спец. службах, говорят, что даже после почти двух лет активных боевых действий на украинской земле, российская армия имеет военный потенциал выше, чем это представляется сейчас. Однако отмечаются потери людей, техники, в частности особый урон нанесён сухопутным силам.

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По этой причине эксперты дают странам-участникам североатлантического альянса 5 - 9 лет для усиления своего военного потенциала, способного сдерживать Россию от прямой конфронтации с Западом. Аналитики считают, что ближайшей целью российской армии могут стать страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и новый конфликт возможен будет только тогда, когда российские власти почувствуют готовность своей армии.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский спрогнозировал, что следующий конфликт в мире может произойти на Балканском полуострове.