Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Столтенберг: Ситуация на поле боя сложная, россияне планируют операции на Авдеевском направлении
Он отметил, что это аргумент не против помощи Украине, а наоборот - для её наращивания.

реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса заявил, что ситуация на поле боя между Украиной и Россией действительно сложная. На текущий момент не видно сценария по мирному урегулированию, а российская армия планирует наступление на Авдеевском направлении.

Столтенберг отметил, что констатация этого факта - не аргумент против помощи Украине, а наоборот - в пользу ещё большей помощи украинскому государство. Он также считает, что североатлантический альянс не может позволить Путину победить, иначе это плохо обернётся для НАТО.

реклама

Глава военного блока уверяет, что поддержка украинской армии не стихнет. Он убеждён, что Соединённые Штаты Америки продолжат оказывать военную помощь Украине, а во время его визитов по странам-участникам НАТО, он получает то же послание о поддержке:

«Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь», - рассказывает Генеральный секретарь НАТО.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ранее Йенс Столтенберг сообщал, что военно-промышленный комплекс стран-участников североатлантического альянса не способен удовлетворить военные запросы украинских властей.

#украина #нато #столтенберг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США считают что Зеленский не хочет останавливать конфликт на Украине
«Вторыми будут Балканы»: Зеленский спрогнозировал следующий конфликт в мире
TIME: боевые действия на Украине продлятся еще минимум год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
13
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
5
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Спикер ВСУ Игнат: Новая тактика российской авиации заставляет украинский бизнес терпеть убытки
1
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
9
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
3
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
3
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
13
В украинской столице демонтировали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину
5
Израиль проводит операцию в больнице Аль-Шифа в Газе, призывая ХАМАС сдаться
9
В России есть всё необходимое для воссоздания сверхзвукового лайнера Ту-144 — глава Минтранса
12
Немецкий концерн Rheinmetall отправит Украине 5 десантно-штурмовых машин Caracal
5
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
5
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
1
По вселенной "Безумного Макса" 22 мая 2024 года стартует фильм "Фуриоса"
+
PNY установила сразу два вентилятора на новые PCIe Gen 5 SSD серии CS3150
3
Samsung работает над новейшими Galaxy Buds 3 Pro, которые будут выпущены в 2024 году
1
Глава Рособоронэкспорта: Экспорт "Ланцетов" невозможен из-за их необходимости в российской армии
+
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
20
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
7
Китай вкладывает миллиарды долларов в производство передовых чипов памяти
6
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
31
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
6
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
22
Индия сотрудничает с Россией для борьбы с Пакистаном, а Пакистан с США, чтобы навредить РФ
4
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
15

Сейчас обсуждают

rodocop
04:37
Да что уж тут вероятного? Винда и вендоры по умолчанию душат ноутбучные процы настройками электропитания (а именно парковки ядер), что и позволяет добиваться большей автономности. Только делается это...
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Garthar
04:14
Нет не угадал, РСЗО не может охранять блокпосты. Артиллерия не может делать укрепления, самолеты не в состоянии патрулировать лесопосадки. В успешной наступательной войне решает именно количество пехо...
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
samoyla_yt
04:04
Кадыров конечно очень самоуверенно себя всегда и везде ведет.
Рамзан Кадыров считает чеченский полк самым сильным
Dimon1996
04:04
Ну-ну, как говорится. Чего там, кстати, с дедолларизированными рупиями за поставленные нефтепродукты на 30 миллиардов долларов?
Лавров рассказал о запущенном процессе «дедолларизации»
Dimon1996
03:58
Ну, считать-то можно все, что угодно - реальности это никак не изменит.
Рамзан Кадыров считает чеченский полк самым сильным
32Влад32
03:52
Все что он мог, так это стать неплохим комиком. В результате ничего хорошего из него не получилось. И предсказатель никакой.
«Вторыми будут Балканы»: Зеленский спрогнозировал следующий конфликт в мире
Alexbatz
03:50
Наши операторы конечно молодцы, наловчились. Прямо аккурат в самую серёдку его вскрыли. Там вообще без шансов всем кто там сидел. Про то что "самая лучшая натовская техника" показывает себя совершенно...
В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
Борис Дайтер
03:48
Не понял, а зачем для этого робот и ИИ ? Тривиальная задача для студента химика 2го курса. Очередной китайский выхухоль.
Ученые создали «робота-химика с искусственным интеллектом» для выработки кислорода на Марсе
Владимир Никифоров
03:48
Вот тебе и Apple! Надоело лучшим быть? Быть или казаться?.. Трудно "брендам" век прожить, чтоб не обоср@ться!🙄😜
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
Борис Дайтер
03:43
Шо, всех насильничает и детям головы с плеч стрижет?
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем