Он отметил, что это аргумент не против помощи Украине, а наоборот - для её наращивания.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса заявил, что ситуация на поле боя между Украиной и Россией действительно сложная. На текущий момент не видно сценария по мирному урегулированию, а российская армия планирует наступление на Авдеевском направлении.

Столтенберг отметил, что констатация этого факта - не аргумент против помощи Украине, а наоборот - в пользу ещё большей помощи украинскому государство. Он также считает, что североатлантический альянс не может позволить Путину победить, иначе это плохо обернётся для НАТО.

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Глава военного блока уверяет, что поддержка украинской армии не стихнет. Он убеждён, что Соединённые Штаты Америки продолжат оказывать военную помощь Украине, а во время его визитов по странам-участникам НАТО, он получает то же послание о поддержке:

«Только в последние дни Германия объявила о новой помощи, другие страны НАТО также пообещали помощь», - рассказывает Генеральный секретарь НАТО.

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Ранее Йенс Столтенберг сообщал, что военно-промышленный комплекс стран-участников североатлантического альянса не способен удовлетворить военные запросы украинских властей.