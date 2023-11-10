Военно-промышленный комплекс североатлантического альянса не был готов к таким расходам.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал слухи об усталости среди стран-участников североатлантического альянса оказывать военную поддержку Украине. Он утверждает, что украинские союзники не устали помогать украинцам, а попросту не имеют производственных мощностей для удовлетворения запросов украинских властей в тех объёмах, о которых они просят.

Мирча Джоанэ подчёркивает, что НАТО не может позволить себе в контексте безопасности стран-участников североатлантического альянса игнорировать судьбу Украины, ведь от неё зависит то, как в будущем будет выглядеть весь мир.

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Руководство военного блока неоднократно заявляло о необходимости наращивать производственные мощности военно-промышленного комплекса североатлантического альянса, который оказался не готов к боевым действиям подобных масштабов.

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Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-участники североатлантического альянса продолжить помогать Украине несмотря на отказ Словакии поставлять оружие украинской армии.