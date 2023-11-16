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Nacvark
Байден во второй раз назвал Си Цзиньпиня диктатором, хотя после их встречи прошло несколько часов
Стороны смогли достичь прогресса в урегулировании отношений, но американский президент не отказывается от своих слов, что китайский лидер - диктатор.

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В июне президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время мероприятия по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии заявил, что Си Цзиньпин является диктатором. В Министерстве иностранных дел Китая слова в адрес китайского лидера восприняты положительно не были.

После того, как Цзиньпин встретился с Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, американскому президента спросили, считает ли он по-прежнему китайского лидера диктатором. От своих слов Байден не отказался:

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«Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», - говорит американский президент.

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Ранее была новость о том, что Соединённые Штаты Америки и Китай смогли договориться о военном взаимодействии на высоком уровне. Стороны также подняли вопрос миропорядка, сойдясь во мнении, что китайское государство не должно вступать в конфликт с американским. Однако в Китае по-прежнему хотят снятия американских санкций, на что американцы пока не готовы.

#сша #китай #байден #цзиньпин
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