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В июне президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время мероприятия по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии заявил, что Си Цзиньпин является диктатором. В Министерстве иностранных дел Китая слова в адрес китайского лидера восприняты положительно не были.
После того, как Цзиньпин встретился с Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, американскому президента спросили, считает ли он по-прежнему китайского лидера диктатором. От своих слов Байден не отказался:
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«Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», - говорит американский президент.
Ранее была новость о том, что Соединённые Штаты Америки и Китай смогли договориться о военном взаимодействии на высоком уровне. Стороны также подняли вопрос миропорядка, сойдясь во мнении, что китайское государство не должно вступать в конфликт с американским. Однако в Китае по-прежнему хотят снятия американских санкций, на что американцы пока не готовы.