Лидеры считают последствия конфликты между их странами невыносимыми.

Вчера китайский лидер Си Цзиньпин в пятый раз посетил Соединённые Штаты Америки, прибыв в Сан-Франциско для встречи с американским президентом Джо Байденом. В штатах уже ранее отмечали, что Байден имеет цель наладить отношения с китайцами, в том числе в военном плане.

Во время выступления оба лидера крупных держав выступили с достаточно мирными и сдержанными заявлениями, утверждая, что Китай и Соединённые Штаты Америки не смогут перестроить друг друга, а конфликты и конфронтации между ними будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон.

реклама

Си Цзиньпин подчеркнул, что мир достаточно велик, чтобы обе страны смогли добиться успеха в нём. В то же время Джо Байден отметил, что конкуренция между китайским и американским государством не должна вылиться в конфликт. Американский президент добавил, что его разговор с китайским лидером был прямым и откровенным: «Как всегда, ничто не заменит беседу лицом к лицу»

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Байден также поблагодарил Цзиньпиня за приезд, указав на важность их взаимного понимания друг друга без каких-либо заблуждений.