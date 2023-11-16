Именно с этой целью Байден планировал встретиться с Цзиньпинем.

В ходе встречи американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпиня в Сан-Франциско, стороны сошлись на необходимости сосуществовать в мире несмотря на конкуренцию, чтобы не допустить конфликта, имеющего невыносимые последствия для обеих стран. Более того, есть информация о том, что Байден добился прогресса в восстановлении военного партнёрства между странами, чего и хотел в рамках встречи с китайским лидером.

Центральное телевидение Китая сообщает, что Китай и Соединённые Штаты Америки договорились возобновить военное взаимодействие между армиями на высоком уровне. Речь идёт о рабочих встречах между министрами обороны и заседаниями механизма китайско-американских консультаций по военной безопасности на море. Большая часть программ сотрудничества между китайскими и американскими властями были приостановлены после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки на остров Тайвань.

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Предполагается, что государства будут взаимодействовать между вооружёнными силами на основе равенства и уважения. Также стороны договорились об общении между руководством зон боевых командований китайской и американской армии.