Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Армения ищет новых партнёров для поставок ей вооружения
Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян.

реклама

В конце октября после капитуляции Нагорно-Карабахской Республики премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил под сомнение необходимость российских военных баз в стране и заявил, что его страна ищет новых партнёров, так как Россия не справилась со своими союзническими обязательствами.

Во время выступления в парламенте глава армянского правительства сообщил о поисках Армении новых партнёров в сфере безопасности, которые будут готовы продавать его стране оружие. Он добавил, что армянские власти диверсифицируют отношения в сфере безопасности с партнёрами, которые не могут продавать Еревану оружие и боеприпасы

реклама

На текущий момент Армения не объявляла о планах покинуть Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), при этом отказывается от участия в учениях в рамках альянса и избегает официальных встреч от военного блока.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ранее была новость о том, что в Армению через грузинские порты были доставлены французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion. Тогда речь шла не менее чем о 15 единицах военной техники.

#армения #пашинян
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Армению прибыли французские броневики Bastion
После РСЗО Pinaka Армения закупила в Индии системы для борьбы с азербайджанскими дронами-камикадзе
Лавров заявил о попытках Запада переманить Армению на свою сторону
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
27
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
4
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
4
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
8
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Threads позволяет отключить автоматические публикации в Facebook* и Instagram
+

Популярные статьи

"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
7
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
25
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
10
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
10
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
26

Сейчас обсуждают

DIP48
05:48
Украинцы любят орать про злую Россию и русских фашистов. А ведь Россия вполне могла воевать как Израиль, сравнивая всё с землей как лучшие демократические страны. А не так бережно как сейчас в СВО, до...
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
Эдуард Кузнецов
05:40
А суперкомпьютер на каких процессорах, на первом месте по производительности? Ну, если аврора на втором.)
Intel раскрыла характеристики 64-ядерных процессоров Emerald Rapids и Granite Rapids Xeon
unhurtable
05:23
Их и сейчас нет, все проекты гражданского сверхзвука давно свернуты и никто что-то не спешит открывать новые...
Anker выпустила наушники Soundcore H30i с 70-часовой автономностью
ark-bak
05:17
Европа-Венгрии:"давайте страдать вместе"
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
REY_B_
05:14
Венгрия русофобией не страдает, потому что они историю учили. И своё происхождение знают. А происхождение у венгров "с земель западнее Урала". Далее они сместились на юго-запад, и попали под Хазарский...
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Вячеслав Ермолаев
05:12
Вообще-то МО заказало к 2027 году 76 штук. Это больше, чем был первый заказ на Су-35. И была информация, что завод, выпускающий Су-57 жаловался на отсутствие свободных площадей : всё заставлено собир...
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
unhurtable
05:10
Надо быть олигофреном чтоб не понимать что при таких методах которыми воюет Израиль не было бы тысяч "сопутствующего ущерба".
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
Вячеслав Ермолаев
05:07
Странно, что автор не поинтересовался, чем новый двигатель отличается от старого. Это прежде большая тяга и отсутствие форсажной камеры. Этот двигатель позволит летать на сверхзвуке в крейсерском реж...
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
unhurtable
05:06
Тогда скажите в каких единицах измеряется ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ со?
RTX 4090 модифицировали с помощью алмазов, повысив её производительности
Валерий Родионов
04:49
Эх Европа! В кооперации с Россией мы бы показали такой экономический подъём, что Американцам и во сне не снилось такое благосостояние.
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем