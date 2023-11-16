Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян.

В конце октября после капитуляции Нагорно-Карабахской Республики премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил под сомнение необходимость российских военных баз в стране и заявил, что его страна ищет новых партнёров, так как Россия не справилась со своими союзническими обязательствами.

Во время выступления в парламенте глава армянского правительства сообщил о поисках Армении новых партнёров в сфере безопасности, которые будут готовы продавать его стране оружие. Он добавил, что армянские власти диверсифицируют отношения в сфере безопасности с партнёрами, которые не могут продавать Еревану оружие и боеприпасы

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На текущий момент Армения не объявляла о планах покинуть Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), при этом отказывается от участия в учениях в рамках альянса и избегает официальных встреч от военного блока.

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Ранее была новость о том, что в Армению через грузинские порты были доставлены французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion. Тогда речь шла не менее чем о 15 единицах военной техники.