Демократы против помощи израильтянам без Украины, а республиканцы против помощи украинцам, поэтому согласовать поддержку иностранных государств пока не получается

Известно, что сторонники Республиканской партии в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки выступают против военной помощи Украине, при этом готовы помогать оружием Израилю. В то же время Демократическая партия не готова одобрить поддержку израильтянам без выделения денег на помощь украинцам. Как итог, помощь иностранным государствам согласовать не получается.

Однако угроза шатдауна по-прежнему есть, ведь американское правительство требует финансирования для продолжения своей дальнейшей работы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выдвинул законопроект, предполагающий выделение денег на приоритетные области: военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительств и министерство энергетики до 19 января следующего года, а также остальных отраслей правительства до 2 февраля.

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Законопроект уже прошёл одобрение нижней палатой Конгресса, где получил 336 голосов «за» (209 от демократов, 127 от республиканцев) и всего 95 «против» (93 от республиканцев, 2 от демократов)

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В Белом доме уверяют, что американский президент Джо Байден готов подписать законопроект, если он получит одобрение в Сенате. По сути речь идёт о финансировании правительства на прежнем уровне без каких-либо политических поправок.