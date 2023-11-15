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В середине октября была новость о том, что компания Wargaming объявила о благотворительном проекте в игре World of Tanks, в рамках которого игроки могли приобретать специальные наборы, а деньги с внутриигровых транзакций в стопроцентном соотношении шли в украинский правительственный фонд United24. В теории это означало, что российские геймеры, купившие один из наборов, могли понести наказание по статье за государственную измену, так как их деньги были предназначены для оказания поддержки Украины.
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Вице-премьер-министр - Министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Фёдоров сообщил, что за две недели игроки World of Tanks и других пяти игр от Wargaming смогли собрать более одного миллиона долларов. Приобретено было 90 тысяч благотворительных наборов.
Вырученные деньги потратят на закупку реанимобилей, которые, по словам украинского министра, будут спасать жизни тысячам украинцев. Большая часть геймеров, поддержавших Украину, были из Германии, Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Польши и Чехии.
Стоит напомнить, что после обсуждения в Государственной думы возможности заблокировать World of Tanks, преемница Wargaming в Белоруссии и России Lesta Games подчеркнула своё непричастность к благотворительной акции. Связано это с тем, что россияне играют в проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и так далее, по сути являющиеся теми же играми вселенной танков и кораблей, но от уже другого издателя.