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Nacvark
Нововведение в World of Tanks может привести российских геймеров к уголовной ответственности
Компания Wargaming добавил внутриигровую услуги, деньги с которой пойдут в украинский правительственный фонд.

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Компания Wargaming, являющаяся создателем популярный игры World of Tanks, запустила благотворительной проект, в рамках которого все полученные от пользователей средства пойдут в пользу украинской платформе для сбора средств United24. Деньги будут потрачены на медицинскую помощь, но фонд их также может распределить для разминирования территорий, гуманитарной и оборонной помощи, реконструкции страны.

Игрокам предлагают приобрести набор «Стойкость духа» за 4,50 евро или полноценный комплект с танком 50ТР «Несокрушимый» за 27 евро. Оба набора предполагают получение игроком краски на технику в палитре украинского флага.

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Нюанс заключается в том, что при приобретении вышеперечисленных внутриигровых услуг, российские геймеры фактически финансируют Вооружённые силы Украины. Они приобретают игровой товар, вырученные деньги с которого будут отправлены в украинскую правительственную организацию и могут быть потрачены на реабилитационные процедуры для украинских военных и многое другое. В таком случае россиянину могут предъявить обвинение по статье 275 УК РФ, то есть государственная измена, за что им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

#россия #украина #world of tanks
2
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Нововведение в World of Tanks может привести российских геймеров к уголовной ответственности
valderm
02:23
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