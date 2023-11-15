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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего визита в Соединённые Штаты Америки провёл встречу с рядом американских и британских чиновников, включая советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, обсудив с ними ситуацию в зоне боевых действий.
Он припомнил их встречу почти два года назад, когда не было уверенности, что чиновники смогут собраться в том же составе ещё раз. Тогда украинский чиновник утверждал о намерениях Украины продолжать борьбу. Как итог, украинцы продолжили сражения с российскими военными, хотя ситуация значительно изменилась по сравнению с тем, что было раньше.
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По словам Ермака, украинская армия смогла вернуть под свой контроль почти 50% территорий, занятых российских войсках. Однако ситуация на сегодня такая, что российская группировка войск на украинских территориях в три раза больше, чем была в начале боевых действий.
Андрей Ермак подчёркивает необходимость сохранения международной поддержки Украины, чтобы страна и дальше могла противостоять России.