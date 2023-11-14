На текущий момент передано лишь 300 тысяч боеприпасов.

Недавно издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказало, что Европейский союз не сможет выполнить своё обещание по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в обозначенные сроки. Тогда говорилось, что поставлено лишь 30% от необходимой суммы и заключённые контракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса не дадут в ближайшей перспективе осуществить поставки в сроки.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что европейцы не смогут поставить украинской армии обещанный один миллион артиллерийских снарядов и ракет. На данный момент Украине передано более 300 тысяч боеприпасов, то есть 30%, как и говорилось в статье Bloomberg.

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Европейский чиновник отметил, что в Европейском союзе не отказываются от обещаний, но сроки поставок будут сдвинуты. Поставленные боеприпасы были получены со складов европейских армий, оставшуюся сумму же необходимо производить. Основной вопрос заключается в том, где взять недостающие снаряды.

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Боррель утверждает, что уже подписано несколько контрактов по производству. Следующей целью будет наращивание запущенного производства, но это произойдёт не в ближайшее месяцы. В конечном итоге всё зависит от того, как быстро начнут реализовываться подписанные с оборонными предприятиями контракты.