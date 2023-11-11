Изначально европейцы хотели поставить украинцам один миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAS) проинформировала дипломатов о трудностях в выполнении обещания по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов. Стоит напомнить, что европейцы взяли на себя обязательство по поставкам украинской армии одного миллиона боеприпасов на протяжение года с ограничением по времени до марта 2024 года.

Изначально предполагалось, что европейские страны оплатят закупку боеприпасов для Украины, чем простимулируют европейский военно-промышленный комплекс на их производство. Однако на текущий момент украинская армия получила лишь 30% от плана поставок, а уже заключённых десять контрактов не помогут Европейскому союзу выполнить своё обещание по поставкам.

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Проблема поставок боеприпасов Украине стала ещё более актуальная на фоне увеличения Россией собственного производства артиллерийских снарядов, а также недавней поставки боеприпасов от Северной Кореи.

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Представитель EAS отказался комментировать ситуацию, опираясь на её конфиденциальность. Предполагается, что вопрос будет обсуждаться в рамках встречи министров обороны стран-участников Европейского союза на следующей неделе.