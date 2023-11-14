Израильская армия взяла здание парламента в Газе.

Первая пехотная бригада «Голани» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала фотографию, на которой израильские военные находятся в парламентском здании Газы, пустовавшем с начала наземной операции. На нём уже вывешены израильские флаги.

В израильских средствах массовой информации фотографию описывают как «ментальную ядерную бомбу», ведь по большей степени она говорит не о стратегической, а символической победе израильских военных. Тем не менее здание парламента располагается в правительственном районе Рималь, в трёх километрах от центра Газы. В этом районе находится несколько правительственных министерств, подконтрольных ХАМАС.

реклама

Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал взятие израильской армией парламентского здания. По его словам, израильские силы действуют в соответствии с планом и выполняют свои задачи «точным и смертоносным образом» и не существует сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. Он также добавил, что палестинское движение потеряло контроль над сектором Газа: бойцы военного крыла бегут на юг, мирные жители грабят военные базы из-за отсутствия доверия к палестинскому правительству.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Читайте также о результатах наземной операции Израиля в секторе Газа после более чем двух недель активных боевых действий.