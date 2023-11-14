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Первая пехотная бригада «Голани» Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала фотографию, на которой израильские военные находятся в парламентском здании Газы, пустовавшем с начала наземной операции. На нём уже вывешены израильские флаги.
В израильских средствах массовой информации фотографию описывают как «ментальную ядерную бомбу», ведь по большей степени она говорит не о стратегической, а символической победе израильских военных. Тем не менее здание парламента располагается в правительственном районе Рималь, в трёх километрах от центра Газы. В этом районе находится несколько правительственных министерств, подконтрольных ХАМАС.
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Министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал взятие израильской армией парламентского здания. По его словам, израильские силы действуют в соответствии с планом и выполняют свои задачи «точным и смертоносным образом» и не существует сил ХАМАС, способных остановить ЦАХАЛ. Он также добавил, что палестинское движение потеряло контроль над сектором Газа: бойцы военного крыла бегут на юг, мирные жители грабят военные базы из-за отсутствия доверия к палестинскому правительству.
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