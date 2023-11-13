Страна покупала установки у голландцев за 21 миллионов евро, а через десять лет продала американцам за 110 миллионов евро.

Нидерландское издание De Telegraaf сообщает о продаже иорданскими властями Соединённым Штатам Америки зенитных самоходных установок Gepard, которые будут оправлены для участия в боевых действиях на украинских территориях. Речь идёт о порядка шестидесяти единиц техники.

Примечательным является то, что Иордания закупила установки у Нидерландов в 2013 году. Тогда им это обошлось всего в €21 миллион, а последняя партия «гепардов» была осуществлена в 2016 году. Некоторые политические силы Нидерландов восприняли сделку негативно, охарактеризовав её как ослабляющую нидерландскую армию.

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Однако сейчас американские власти приобрели у иорданской армии установки в пять раз дороже - за €110 миллионов.

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Сообщается, что самоходные артиллерийские установки Gepard немецкого производства уже вскоре будут отправлены Вооружённым силам Украины. Украинские военные используют подобное вооружение для отражения атак беспилотных летательных аппаратов, чтобы сэкономить боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и Iris-T.