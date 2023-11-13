Самолёт российского производства также планируют реализовать на иностранном рынке.

Заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, он же председатель коллегии военно-промышленной комиссии страны, заявил, что первый образец лёгкого истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate» («Шах и мат») будет создан к концу 2025 года. Изначально предполагалось, что первый лётный образец продемонстрируют в 2023 году, производство наладят к 2026 году, а поставки самолёта за рубеж начнутся уже в 2027 году.

Российский чиновник добавил, что проект истребителя адаптирован с учётом пожеланий зарубежных заказчиков. Он утверждает, что за два года с момента представления проекта истребителя на международной аэрокосмической выставке МАКС-2021 были внесены определённые коррективы в проект. Новый истребитель должен быть ориентирован, в том числе для продажи на иностранный рынок вооружения, в чём, как сообщают официальные лица, иностранные государства действительно заинтересованы. Кто именно планирует закупать Checkmate, пока остаётся неизвестным.

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Генеральный директор корпорации «Ростех» ранее сообщал, что стоимость Су-75 составит $25 - 30 миллионов. По его словам, это вполне конкурентоспособная цена на мировом рынке, в том числе если учитывать, что час полёта самолёта обойдётся в шесть - семь раз ниже, чем у F-35 ($35~ тыс.)