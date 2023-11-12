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Nacvark
Министр просвещения России продемонстрировал Кадырову исправленный по его просьбе учебник по истории
В прошлом варианте учебника была формулировка, утверждающая, что народы Северного Кавказа массово сотрудничали с нацистами, за что подверглись репрессиям.

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В конце сентября чеченские власти высказались против нового российского учебника по истории авторства Владимира Мединского для 10 - 11 классов, который уже был выпущен в тираж. Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что по поручению Рамзана Кадырова в Чечне был изъят весь тираж обновленных учебников, а с авторами начались консультации для внесения корректив. Проблема заключалась в том, что в учебника рассказывается о депортации жителей Чечено-Ингушской АССР в восточные регионы Советского союза (исторический факт), а объяснялось это массовым массовым явлением коллаборационизма и бандитизма со стороны чеченцев.

Министр просвещения России Сергей Кравцов приехал в Чеченскую республику, где провёл встречу с главой субъекта Рамзаном Кадыровым и лично обсудил с ним обновленную версию учебника по истории. Чиновник утверждает, что в нём были исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям.

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Российский министр зачитал чеченскому лидеру исправленный вариант события, рассказывающего о массовом выселении в условиях близости зоны боевых действий в 1941 - 1945 годах. Теперь в учебнике говорится, что Государственным комитетом обороны (ГКО) огульно (без надлежащего разбора) были обвинены в предательстве 12 народов, которых лишили родной земли и национально-территориальных автономий. Впоследствии народы были оправданы, а по их реабилитации выработаны меры. 

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Кравцов также рассказал, что со следующего года в российских школах вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и опыт Чеченской республики будет использоваться на федеральном уровне в рамках нового урока.

#россия #кадыров
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