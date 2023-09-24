Чеченские власти недовольны главой о репрессированных народах.

В новых учебниках по истории авторства Владимира Мединского для российских школьников с 10 по 11 класс присутствует глава о репрессированных народах, где рассказывается о депортации жителей Чечено-Ингушской АССР в восточные регионы Советского союза. Объясняется это массовым явлением коллаборационизма и бандитизма со стороны чеченцев, чем был недоволен тогдашний советский лидер Иосиф Сталин.

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что по поручению Рамзана Кадырова в Чечне был изъят весь тираж обновленных учебников по истории для 10 - 11 классов. Однако позже пост был удалён и в новом его варианте был убран этот абзац. Тем не менее, факт недовольства чеченских властей новыми учебниками остаётся.

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Связано это как раз таки с обвинением чеченцев в предательстве и дезертирстве во времена Второй мировой войны. Владимир Мединский признал, что глава была перенесена из старой версии учебника и требует корректив. По требованию чеченских властей была создана специальная рабочая группа, которая окажет содействие в переписывании главы о репрессированных народа Советского союза.

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Спрашивается, что будет с уже тиражированными учебниками, которые распространены по российским школам.