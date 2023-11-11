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Nacvark
События в Украине приносят огромные деньги западным производителям оружия - Центр геополитики GEOFOR
Боевые действия на украинских территориях вызвали серьёзный спрос на вооружение в мире.

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В последние годы Япония, Китай и Северная Корея активно увеличивают свои военные бюджеты, создавая впечатление глобальной гонки вооружений. Этот тренд поддерживается стремлением соседних стран не отставать и модернизировать свои военные силы. Япония, например, планирует удвоить военные расходы к 2027 году, а Китай сосредотачивает усилия на модернизации своих вооруженных сил.

Не отстают и страны Запада. Европа, ранее известная своим осторожным подходом к военным расходам, увеличивает свои бюджеты на оборону, откликаясь на вызовы времени. Например, крупнейшая оборонная компания в Великобритании BAE Systems и французская компания Thales отмечают внушительный рост акций после вспыхнувших боевых действий на украинских территориях. Фиксируется в целом перевыполнение производственных планов ряда компаний. Так, например, к октябрю 2022 года штаты поставили в Украину 8 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin, что соответствует четырёхлетнему объему производства.

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Особый интерес представляет немецкий оружейный концерн Rheinmetall, который недавно занял высокое место в индексе DAX, ранее принадлежавшее Fresenius Medical Care. Немецкая компания активно расширяет свой бизнес, перенося производство к месту боевых действий, то есть в Украину. Соответствующие переговоры уже ведутся, в том числе насчёт производства танков четвёртого поколения Panther KF51. Этот подход не только экономит транспортные расходы, но и обходит немецкие законы о торговле оружием, что делает производство на Украине более привлекательным.

Стоит также отметить, что поставки оружия в Украину не только укрепляют оборонные возможности страны, но также выгодны американским оружейным корпорациям. Аналитики предсказывают рост прибыли американских оружейных компаний в связи с палестино-израильским конфликтом.

Критики милитаризации в мире высказывают опасения относительно этой гонки вооружений и её влияния на мировой мир. Папа Римский отметил, что военная промышленность несёт ответственность за разжигание конфликтов, что находит подтверждение в данных о тесных связях государственных деятелей с оружейными компаниями. Например, Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и Министр обороны страны Ллойд Остин имеют финансовые связи с Raytheon Technologies, что вызывает вопросы о независимости принимаемых ими решений. Эксперты обращают внимание, что более чем когда-либо в истории послевоенного периода, государства тратят фантастические суммы на военные нужды. Оружейные компании, зарабатывая на экспорте вооружений, влияют на глобальную политику, активно лоббируя свои интересы и имея представителей в ключевых органах власти.

При этом не стоит забывать, что на текущий момент военно-промышленный комплекс стран Запада не способен удовлетворить украинские запросы, о чём говорило руководство НАТО. Массово наращивать военное производство компании также боятся, ведь если количество вооружённых конфликтов пойдёт на спад, инвестиции пойдут насмарку. Подобный опыт оборонные компании уже испытали после завершения Второй мировой войны.

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Мировая гонка вооружений оставляет свой отпечаток на экономике, политике и безопасности многих стран, вызывая опасения относительно возможных последствий для мирового порядка и международной стабильности.

#россия #украина
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