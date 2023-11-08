Трое пострадавших были госпитализированы.

Украинские издания сообщают, что в Виннице произошёл конфликт между сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины и военными из Вооружённых сил Украины. Всё это происходило во время празднований в винницком ресторане.

Сотрудники украинских спец. служб слушали в своём зале песню российского исполнителя Михаила Круга «Владимирский централ», что вызвало негодование у военных. Военные обратились к администрации ресторана с просьбой уладить конфликт, но никаких действий, кроме улыбок в лицо, предпринято не было.

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Как итог, украинские военные решили взять всё в свои руки, вступив в прямой конфликт с украинскими разведчиками. Ситуация переросла в драку с госпитализацией троих человек.

В Национальной полиции Украины уведомляют о возбуждении уголовного дела с предварительной квалификацией по статье за хулиганство.

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Ранее бывший украинский народный депутат Ирина Фарион выступила с критикой адрес 3-й отдельной штурмовой бригады, известной как «Азов», обвинив их в использовании русского языка. Она предложила военным называть себя русскими и переехать в Сибирь, за что получила неоднозначную реакцию от заместителя командира бригады Михаила Жорина.