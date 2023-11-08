Соответствующий документ был принят украинским правительством.

Кабинет министров Украины одобрил документ, вносящий изменения в правовое регулирование вопросов формирования Чернобыльской зоны отчуждения как туристического объекта. Украинские власти планируют сделать 30-километровую зону, подвергшуюся интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции, «туристическим магнитом» для иностранцев.

Помимо этого правительство рассматривает возможность развития промышленного потенциала Чернобыля с привлечением инвестиций, научных открытий и сохранения уникальных экосистем.

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Планы развить Чернобыльскую зоны отчуждения как туристический объект напрямую связаны с повышенным интересом к объекту, которому до этого времени власти не уделяли должного внимания как объекту туризма. За пять лет до 2022 года Чернобыль официально посетило свыше 250 тысяч туристов. В утверждённом документе есть речь и о механизмах финансовой поддержки мероприятий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Вопрос упрощения посещения Чернобыльской зоны отчуждения в туристических целях поднимался ещё в мае. Тогда украинские власти приняли документ для превращения поражённой радиацией территории в современную научную площадку.