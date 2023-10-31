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После обострение палестино-израильского конфликта Ближневосточное агентство Организации объединённых наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) прикладывает ещё больше усилий по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, фактически заточённым в секторе Газа. Сотрудники международного агентства находятся не в самых благоприятных условиях для оказания помощи.
В докладе организации сообщается, что всего за последние 72 часа в секторе Газа погибло десять сотрудников Организации объединённых наций. Общее число погибших сотрудников составляет 63 человека.
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Также сообщается, что около 672 тысяч внутренне перемещённых лиц укрываются в 149 объектах БАПОР по всему региону, сталкиваясь с каждым разом с более отчаянными условиями. Возможности международной организации по оказанию помощи затруднены 36-часовым нарушением связи, затронувшим всю Газу.
Ранее была новость о том, что тысячи палестинцев вторглись на склады БАПОР, опустошив их. Мародёры забирали со складов предметы первой необходимости, включая пшеничную муку и средства гигиены. В организации охарактеризовали ситуацию как разрушения гражданского порядка после трёхнедельных боевых действий с осадой сектора Газа.