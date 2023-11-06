Украинские власти осознают, что американцы не будут вечно им помогать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что Киев не может позволить себе зависеть исключительно от поддержки Соединённых Штатов Америки. По этой причине сейчас активно инвестируются деньги в собственное производство всех видов вооружения.

Украинский министр задал риторический вопрос: если Запад не может выиграть эти боевые действия, то какие тогда он может выиграть. Что насчёт президентских выборов в Соединённых Штатах Америки в 2024 году, то тут остаётся только ждать и смотреть - подчеркнул Кулеба.

реклама

Дмитрий Кулеба добавил, что на текущий момент украинские власти готовятся, потому что не могут себе позволить рассчитывать только на американскую поддержку.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

При этом украинский чиновник утверждает, что украинские власти предлагали Западу организовать совместное производство оружия, на что получили положительный ответ. На украинских территориях уже давно планируется строительство иностранных военных заводов, в том числе Baykar Teknoloji и Rheinmetall.